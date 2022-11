En Mayenne, l'association Place au Vélo incite les cyclistes à être visibles sur la route

À Laval, le nombre de cyclistes quotidiens aurait été multiplié par 4 en vingt ans d'après un décompte de l'association Place au Vélo . Les automobilistes doivent donc redoubler de vigilance sur les routes. Surtout depuis le passage à l'heure d'hiver avec des jours raccourcis et une nuit tombée plus tôt. Être visible c'est donc LA priorité pour les cyclistes rappellent Florent Durrey, le secrétaire de l'association Place Au Vélo.

"On a souvent en tête que quand on est à vélo, il faut serrer à droite et ne pas déranger. Mais c'est totalement faux, le code de la route n'invite pas le cycliste à rouler dans le caniveau" déclare cet usager. "Bien au contraire, ce code de la route invite le cycliste, dans plusieurs cas de figure, à prendre sa place sur la chaussée. Et c'est aussi notre message à l'association. Quand on est bien placé, on est beaucoup plus visible, et donc le danger est moindre." explique-t-il.

D'après Florent Durrey, dans Laval et son agglomération, les automobilistes ont fait des progrès dans l'acceptation du vélo sur la route. "Ils sont davantage conscients et à l'aise avec la présence des cyclistes. Nous devons rouler à droite, mais il ne faut pas serrer à droite__. Il faut rouler à un mètre ou 1m50 de la chaussée" conseille le membre de l'association.

Être vu, et pas seulement voir

"On voit des gens qui se contentent de l'éclairage urbain, qui ne sont pas visibles et qui donc prennent des risques, pour eux-mêmes ou pour d'autres" observe Philippe, un usager quotidien du vélo. "C'est important d'avoir l'éclairage règlementaire, et même plus des fois : un gilet fluo, l'écarteur de danger à l'arrière du vélo. Il faut être vu et pas seulement voir" termine le Mayennais. En ce mois de novembre 2022, l'association Place au Vélo participe à la campagne nationale "Cyclistes, brillez" et distribuera prochainement des kits d'éclairages aux étudiants lavallois et aux élèves des lycées Réaumur et Buron.

Quelques règles à respecter (source : ministère de l'Intérieur)