En Mayenne, la question d'un retour aux 90 km/h est loin d'être tranchée

Roulera-t-on de nouveau et prochainement à 90 km/h en Mayenne ? C'est possible, rien n'est officiellement acté. Les élus de la majorité du conseil départemental se réunissent pour en parler ce lundi 14 septembre. Et les avis sont partagés.