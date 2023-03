En Mayenne, le transport à la demande signe son retour, et sera disponible cinq jours sur sept

Aller partout en Mayenne, à n'importe quelle heure ou presque grâce aux transports en commun, ce sera possible dès la semaine prochaine dans notre département. La Région Pays de la Loire, via l'entreprise toulousaine Grand Sud, met à disposition des voitures de neuf places du lundi au vendredi, pour tous les publics.

Chaque EPCI, c'est à dire les communautés de communes, peuvent solliciter ce nouveau service et c'est le cas du Pays de Château-Gontier dès le jeudi 9 mars prochain, avec possibilité de réservation dès ce lundi. Après un long contentieux avec la société Titi Floris l'an dernier, le transport à la demande est de retour en Mayenne se réjouit Daniel Gendry, conseiller régional en charge des transports et maire de Niafles.

Facile d'accès

"*C'est un service qui existait mais qui était relativement limité puisqu'il était disponible en général pendant quatre demi-journées par semaine. L'offre socle de la région prévoit un transport du lundi matin 7h jusqu'au vendredi soir 19h. On évaluera s'il faut ou pas étendre au samedi dans certaines zones. C'est une chance pour les Mayennais. On n'a pas accès facilement au ferroviaire, il y a quelques TER qui fonctionnent. Là, on est sur un transport qui est facile d'accès. On téléphone la veille à 16 h, pour avoir un transport le lendemain quasiment à l'heure où on le souhait*e" décrit l'élu.

Pour la ruralité

Dans le Pays de Château-Gontier, les véhicules de neuf places vous déposeront à peu près partout dans ses communes, le plus souvent dans des "points de collectes" comme les magasins, les cabinets de médecins. "L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui n'ont pas de moyens de mobilités ou qui se retrouvent en difficulté parce que la voiture est en panne, puissent se déplacer à n'importe quel moment" ajoute Philippe Henry, maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et vice-président au conseil régional.

