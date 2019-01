En Mayenne, les transports scolaires fonctionneront de nouveau normalement à partir de ce vendredi

Le service de transport des écoliers et des élèves avait été suspendu hier et aujourd'hui en raison des conditions météo difficiles.

Mayenne, France

Une bonne nouvelle pour les parents et leurs enfants.

La Région des Pays de la Loire informe qu'en Mayenne, le transport scolaire, le transport adapté et les lignes régulières de voyageurs du réseau Pégase, ainsi que le transport à la demande, fonctionneront de nouveau normalement à partir de ce vendredi matin, 1er février.

Hier, mercredi 30 janvier, et ce jeudi 31 janvier, la plupart des services avaient été annulés à cause des chutes de neige et du risque de verglas sur les axes routiers mayennais.