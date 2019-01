En Mayenne, les transports scolaires suspendus ce jeudi à cause des conditions météo

Ambrières-les-Vallées, France

Le service de transport scolaire est suspendu ce jeudi 31 janvier en Mayenne en raison du haut risque de verglas sur l'ensemble du département.

Les lignes régulières de voyageurs du Réseau Pégase en Mayenne, effectués par autocars et taxis, ainsi que les lignes de transport à la demande et du transport adapté, ne circuleront pas elles non plus.

Seules les 4 navettes Express du Réseau Pégase sont maintenues.