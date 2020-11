En Mayenne, on peut passer son permis de conduire mais pas s'y préparer

Il est possible de passer son permis de conduire malgré le confinement, les auto-écoles sont également ouvertes. Mais les moniteurs n'ont plus le droit de donner des leçons de conduite, faute de préparation, beaucoup de candidats mayennais ne peuvent finalement pas passer l'examen.

En Mayenne, contrairement au premier confinement il est possible de passer l'examen du permis de conduire. Puisqu'il faut un moniteur pour présenter les candidats, les auto-écoles sont également ouvertes. Sauf que les moniteurs n'ont plus le droit de donner des leçons de conduite à leurs élèves.

On nous autorise à passer le permis, mais pas à le préparer, c'est comme si on nous interdisait de le passer "

"Il me restait trois heures de conduite, se désole Louise, qui apprend à conduire à Louverné, à 18 ans et après deux ans de conduite accompagnée, elle pouvait enfin passer l'examen tant attendu. J'avais déjà raté le coche cet été à cause des retards pris pendant le premier confinement. Là c'est encore raté".

Pour cette jeune femme hors de question d'y aller sans ces précieuses dernières séances auprès de son formateur : "c'est complétement illogique, on nous autorise à passer le permis, mais pas à le préparer, c'est comme si on nous interdisait de le passer".

Même agacement de la part de son formateur Philippe Anfray : "nous respectons les règles, désinfectons l'habitacle, nous ne sommes que deux dans la voiture pendant les cours, le jour de l'examen, ils sont trois en voiture et pourtant on l'autorise".

Des auto-écoles ouvertes mais sans travail

Faute de cours, les moniteurs se trouvent donc sans travail, pourtant les auto-écoles restent ouvertes. "Soit on nous autorise à donner cours, soit on nous ferme administrativement ", peste Philippe Anfray.

Car sans fermeture, Philippe Anfray ne peut pas bénéficier des aides de l'Etat comme les reports de charge, il ne peut pas non plus placer son unique salariée en chômage partiel, "alors qu'aujourd'hui, elle est en pantoufle à la maison".