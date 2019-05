En Mayenne, prudence sur les routes pour ce long Pont de l'Ascension

Des milliers d'automobilistes prennent la route, à partir de ce mercredi, pour profiter de plusieurs jours de congés. La Préfecture de la Mayenne appelle à la prudence et à la patience.

Département Mayenne, France

Le week-end prolongé de l'Ascension est traditionnellement l'un des plus chargés de l'année sur les réseaux routiers et autoroutiers. Le trafic sera, en particulier, dense sur l'A81 en Mayenne, en direction de la Bretagne.

Bison Futé a classé les journées de mercredi et jeudi "rouge" dans le sens des départs. Ce sera "rouge" dimanche 2 juin dans le sens des retours. La Préfecture de la Mayenne conseille aux automobilistes la plus grande prudence, vigilance et les invite à faire des pauses régulièrement.