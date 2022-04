En Mayenne, réouverture de la route nationale 162 ce vendredi avec une semaine d'avance

La circulation reprendra normalement sur la RN 162 ce vendredi 15 avril à 17h, entre Laval et Château-Gontier, dans les deux sens. Les travaux de réfection de la chaussée ont duré moins longtemps que prévu initialement.

Les travaux de rénovation de la chaussée de la RN 162 à Villiers-Charlemagne et à Fromentières se terminent ce vendredi 15 avril annonce la direction régionale des routes de l'Ouest.

"Grace à de bonnes conditions météorologiques, à une organisation optimale et aux moyens déployés par nos services et l’entreprise Eurovia, ce chantier aura duré 4 semaines contre 5 initialement prévues" explique la DIR-Ouest dans un communiqué. Cette route nationale, un axe très fréquentée, a été rénovée sur 6 kilomètres et sera donc rendue à la circulation ce vendredi à 17 h.