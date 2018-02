Mézangers, France

Il y en a une pour les voitures de la société américaine Tesla. Et une autre pour toutes les autres marques. Vous avez un véhicule électrique ? Vous avez décidé de vous arrêter quelques heures à Mézangers ? Vous avez fait le bon choix explique Didier Paris, le co-gérant de l'établissement des Coëvrons : "lors d'un déjeuner, d'un dîner, d'une nuit, d'un pot l'après-midi autour d'une pâtisserie, on offre la recharge de la voiture".

Avec ce service, le Relais du Gué de Selle est répertorié dans tous les systèmes GPS. Un atout supplémentaire pour attirer la clientèle, en transit entre le Nord de l'Europe et le Grand Ouest : "le client, dans son véhicule, qui va rechercher un lieu pour s'arrêter, va taper sur son ordinateur de bord, va regarder la route qu'il va emprunter et à l'écran il a tout le maillage des bornes mises à sa disposition. S'il voit qu'il y a des bornes chez nous, il a alors la possibilité de s'arrêter. On a déjà eu ainsi des clients belges. On est sur un marché très porteur, on est les premiers, c'est très bien".

En France, de plus en plus d'hôtels-restaurants s'équipent de bornes électriques pour que les clients rechargent gratuitement leurs véhicules. En Mayenne, un autre service, payant cette fois, est entrain d'être déployé dans 48 communes.