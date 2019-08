Montez à bord du patrouilleur sur l'autoroute A31

Moselle, France

On est rarement content de les voir, car ils sont en général synonyme d'accident ou de bouchons. Pourtant les patrouilleurs de l'autoroute sont là pour nous ! Ces fourgons orange de la Dir, la Direction interdépartementale des routes, sont là pour s'assurer que tout va bien sur le réseau routier, toute l'année, et particulièrement l'été où le nombre de véhicules qui traversent la Moselle grimpe en flèche.

A l'arrière du véhicule, le patrouilleur a tout ce qu'il faut pour les interventions en pleine voie © Radio France - Nolwenn Quioc

Parmi l'équipe des patrouilleurs, Ludovic Legros fait ce métier depuis 6 ans. L'objectif de sa tournée du jour, c'est de repérer et récupérer les objets qui trainent sur la route ou sur la bande d'arrêt d'urgence et qui pourraient gêner les automobilistes. "On a beaucoup de choses volatiles, qui s'envolent pas mal de camions bennes, beaucoup de films plastiques détaille Ludovic. Et sinon des objets beaucoup plus conséquents, beaucoup plus lourds. On a eu des escabeaux, des fauteuils, des choses qui peuvent être dans des remorques, mal arrimées".

Ludovic est chargé de la tournée du patrouilleur sur une partie de l'A31 et sur la rocade de Metz © Radio France - Nolwenn Quioc

Une sangle sur l'autoroute

D'ailleurs, pendant qu'on discute en roulant, l'œil entraîné de Ludovic a repéré un objet sur la route. "Je vais m'arrêter ramasser une sangle sur la voie de droite". Le patrouilleur s'arrête, fait marche arrière en toute sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence, et se positionne en amont de l'intervention.

Ludovic attend le bon moment pour aller ramasser la sangle sur l'autoroute © Radio France - Nolwenn Quioc

Sur le bord de l'autoroute, on est presque soufflé par la vitesse des véhicules qui passent. Mais pour Ludovic, c'est la routine habituelle. Le patrouilleur attend un trou de quelques secondes dans la circulation, bondit sur la route, récupère la sangle et revient sur la bande d'arrêt d'urgence en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

Le patrouilleur profite d'un espace entre deux camions © Radio France - Nolwenn Quioc

Il s'agissait en fait d'une élingue, qui sert aux engins de levage, sans doute perdue par un camion © Radio France - Nolwenn Quioc

Des rencontres avec les automobilistes

Autre mission du patrouilleur : venir en aide aux automobilistes en panne. C'est d'ailleurs pour ça que Ludovic a choisi ce métier : "C'est pas rare, en étant premier intervenant, de voir les gens avec un soulagement sur leur visage quand ils voient notre véhicule qui se positionne en protection du leur. C'est le bon côté du métier, à ce moment là on a vraiment l'impression d'avoir un rôle important à jouer".

Celui de protéger les automobilistes, mais aussi des dépanneurs, les ouvriers qui réalisent des travaux sur l'autoroute. C'est aussi l'occasion de discuter avec les automobilistes, avec parfois de drôles de discussions explique Ludovic.

En six ans de métier, Ludovic a des anecdotes à raconter Copier

En moyenne, 107 000 véhicules passent sur l'A31, en Moselle, chaque jour.