En Occitanie, les routes nationales RN88, RN125, RN20 sont désormais des routes régionales

RN88 : 20.000 automobilistes empruntent chaque jour cet axe entre Rodez et Toulouse.

Ce vendredi 6 janvier 2023, le Gouvernement a attribué 360 km de routes nationales à l’Occitanie. La région s’était positionnée pour assurer l’aménagement et la gestion de plusieurs itinéraires. Elle récupérera ainsi l’A68, les RN 20, 22, 320, 125 et la quasi-totalité de la RN88. Ces transferts seront effectifs au 1er janvier 2024 au plus tôt, après signature des conventions avec l'État.

Dans le détail, les routes nationales transférées à la Région sont

La portion non concédée de l’A68 entre Toulouse et Albi

entre Toulouse et Albi La RN88 dans le Tarn, l'Aveyron et la Lozère. Avec dans l’Aveyron

dans le Tarn, l'Aveyron et la Lozère. Avec dans l’Aveyron La portion Sud (Viaduc du Viaur/Rodez) est transférée à la Région (45 km)

La portion Est (Echangeur du Lachet/A75) est transférée au Département (45 km)

La RN125 en Haute-Garonne

en Haute-Garonne Les RN20, RN22 et RN320 en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales

Pour la présidente de région, Carole Delga cette décision "donne enfin aux collectivités les moyens de répondre efficacement aux attentes des habitants dans de nombreux territoires, notamment ruraux, où ces routes jouent un rôle déterminant en matière de déplacements du quotidien, de désenclavement et de développement économique."

L’état trop lent

Surtout la présidente de région estime que les travaux, grâce à ce transfert, pourront aller plus vite. "La Région participait déjà grandement au financement des travaux sur ces itinéraires. Mais dans les faits, l’action de l’Etat s’avérait trop lente et parfois inadaptée aux attentes car trop éloignée des enjeux locaux."

Alors la région a déjà une idée assez précise des travaux à lancer sur ces différents axes et surtout sur l’itinéraire interrégional de la RN88, un axe reliant Toulouse à Lyon, il y a d’ores et déjà plusieurs projet. Une concertation avait d’ailleurs été lancée il y a un an.

Sur la partie tarnaise, la région va reprendre les études des aménagements de Lescure d’Albigeois. Sur la partie lozérienne , les études et les travaux doivent être accélérés de Mende et de Langogne.