Les transports régionaux gratuits pour les jeunes de la rentrée à la fin de l'année

Ne vous précipitez pas pour renouveler votre abonnement TER, si vous habitez en Paca, et que vous avez entre 18 et 26 ans. La Région vient en effet de décider que les transports régionaux seraient gratuits pour les quelques 482 000 jeunes concernés, dès la rentrée, et jusqu'à la fin de l'année. Du 1er septembre au 31 décembre, ils n'auront plus besoin de payer leur trajet sur les TER, les bus régionaux et les Chemins de fer de Provence.

"Le retour à la vie que nous connaissons depuis le mois de mai dernier doit être accompagné par l’ensemble des pouvoirs publics, malgré l’émergence d’une quatrième vague", écrit la région, qui souligne que "la crise sanitaire de la COVID-19 fait peser sur notre jeunesse des contraintes uniques et inédites".

S'ils veulent prendre le TER, pendant quatre mois, les jeunes concernés devront télécharger à chaque trajet un ticket gratuit sur l’application Assistant SNCF ou le site TER Sud. Sur les bus Zou! et sur le Train des pignes, présenter une pièce d'identité pendant le trajet suffira. Les bus scolaires ne sont eux pas concernés.