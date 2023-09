EN PHOTOS - La gare de La Souterraine a terminé ses travaux d'accessibilité

C'est par une plaque que les élus et les responsables de la SNCF ont mis un point final aux travaux d'accessibilité de la gare de La Souterraine. Elle doit permettre aux personnes en situation de handicap, mais aussi les seniors, les femmes enceintes, et même toutes les familles nombreuses, de n'avoir à se préoccuper que des horaires de leur train. La gare accueille 200 000 voyageurs par an.

La gare de La Souterraine a bénéficié des aménagements suivants :

Rehaussement de la hauteur des quais à 55 cm pour faciliter l’accès au train

Rallongement des quais pour permettre l’accès en toute sécurité à des trains de plus grande capacité

Installation d’abris voyageurs et remplacement de l’éclairage sur les quais pour plus confort

Suppression du passage planchéié et création de deux ascenseurs desservants le passage souterrain

Mise en place d’une signalétique souterrain pour faciliter l’orientation des voyageurs

Le souterrain a été rénové © Radio France - Léo Corcos

Deux ascenseurs ont été mis en place © Radio France - Léo Corcos

Des abris voyageurs new look sont sur les voies © Radio France - Léo Corcos

La CGT Cheminots, présente à l'inauguration, a tenu à apporter une voix discordante. Même si elle se satisfait de ces aménagements, elle souhaiterait plus de moyens humains, pour que ces travaux d'accessibilité ne soient pas qu'une façade. Elle souhaite aussi une amélioration des services. "Nous demandons donc l’ouverture du hall et une présence humaine du premier au dernier train afin de permettre l’accueil, la vente, l’accessibilité aux trains à tous les usagers. La possibilité de vendre les billets de bus et de réaliser des correspondances. L’élargissement du quai voie B. Une solution en gare de La Souterraine pour les personnes en situation de handicap en cas de panne des ascenseurs. Des travaux afin que l’eau soit potable. Un train TER le matin afin de rallier Châteauroux avant 8h."