En pleine crise sanitaire Ryanair annonce des vols supplémentaires au départ de Bordeaux cet été

Alors qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer un nouveau confinement national ce mercredi soir, la compagnie aérienne Ryanair fait preuve d'un bel optimisme. L'entreprise a annoncé ce matin la création de trois nouvelles destinations au départ de Bordeaux à partir du mois de juillet : Agadir, Minorque et Figari. Ryanair fait le pari qu'avec la vaccination les passagers vont vouloir très vite reprendre l'air dans ses avions.

Pour avril et mai nous n'avons pas d'espoirs mais la vaccination s'accélère et on va avoir beaucoup de réservations de dernière minute pour l'été