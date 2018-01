C'est l'un des gros chantiers qui vont rythmer l'année 2018, celui de la future ligne de bus T4 qui reliera le nord au sud de l'agglomération rouennaise, en passant par le centre ville de Rouen. Objectif : compléter l'offre de transports en commun et réduire le trafic automobile.

Huit kilomètres et demi, 15 stations, un bus toutes les six minutes aux heures de pointe, la future ligne de bus T4 devrait favoriser le report de 15% du trafic automobile sur les transports en commun. C'est en tout cas l'objectif affiché par la métropole.

Les travaux préparatoires sont terminés. Des travaux de remplacement et d'enterrement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, et le gros œuvre débutera dans le courant du mois de janvier, sur la rive gauche de l'agglomération.

Rive droite, les premiers aménagements de la T4 commenceront en mars. Le projet a été simplifié entre la place du Boulingrin et le bas du boulevard des Belges à Rouen. Une station supplémentaire avenue Gustave Flaubert., le maintien des contre allées, les places de stationnement qui devaient être supprimées sont finalement conservées et les vélos, taxis, véhicules d’urgence seront autorisés à circuler dans les couloirs du T4 avec un système de priorité au bus.

La partie centrale des boulevards restera réservée aux voitures, passant de une à deux voies de circulation dans chaque sens contre deux à trois voies actuellement.

La mise en service de la T4 est prévue le 1er juin 2019, à l'occasion de la prochaine édition de l'Armada. D'ici là, il faudra encore faire avec les embouteillages.