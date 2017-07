En Sarthe, les riverains de la nouvelle LGV se plaignent de nuisances

A Coulans-surGée, les habitants disent souffrir du bruit des trains empruntant la ligne à grande vitesse inaugurée le 2 juillet dernier. Une vingtaine de riverains se sont déjà plaints au maire qui envisage de solliciter Eiffage à la rentrée.

Ils sont désabusés. Une dizaine de jours après la mise en service de la nouvelle LGV, les habitants de Coulans-sur-Gée dénoncent de fortes nuisances. Bruit et vibrations à chaque passage de train, c'est à dire toutes les 12 minutes en moyenne selon plusieurs riverains. "Vendredi moi, je les ai compté. Il y en a eu 90 de 5h15 à 22h30" raconte Colette, une retraitée dont la maison se trouve à seulement 50 mètres de la ligne. "Ils passent à plus de 300 km/h. C'est vraiment dur à supporter".

On dirait un avion en rase-motte

Christian confirme. Propriétaire d'une maison située à environ 300 mètres de la LGV et de la route de Laval, il est aujourd'hui dépité. "Je ne m'attendais pas à ça. Pendant les essais, on avait 5 à 6 trains par jour et ça faisait un sifflement mais là... c'est infernal, un bruit infecte. On dirait un bruit d'avion en rase motte". Au total, ils sont déjà une vingtaine de riverains à s'être plaints auprès du maire, Michel Biffrault. "Même moi j'entend le bruit alors que j'habite à 4 km. Mais personne n'avait imaginé ça dans la commune".

Il prévoit donc de solliciter Eiffage à la rentrée pour effectuer de nouvelles mesures sonores et discuter d'éventuels aménagements acoustiques.