En Savoie, les habitants du Val d'Arly espèrent circuler sur une route sécurisée grâce au futur tunnel de la RD1212

Saint-Nicolas-la-Chapelle, France

Les habitants du Val d'Arly attendent la réouverture de la départementale 1212 entre Ugine et Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie) avec impatiente. Le département a décidé d'engager des travaux de grande ampleur afin de mieux sécuriser la route des Gorges de l'Arly fermée depuis le mois de février avec la construction d'une galerie de plus de 200 mètres avec un pont de 30 mètres de long.

"Tout le monde dit qu'il aurait fallu qu'ils le fassent avant ce tunnel, non ?" s'interroge Michèle, une habitante de Saint-Nicolas-la-Chapelle, "Depuis le temps ! Des années qu'ils font des travaux, tout le monde paie et puis les pierres tombent alors là on espère être tranquille avec le tunnel mais vous savez la montagne : on ne sait jamais ce qu'elle peut nous faire !"

La route des gorges de l'Arly relie la Savoie à la Haute-Savoie. Elle est considérée comme la route la plus chère de France. Des millions d'euros de travaux ont été engagés au fil des années pour réparer cette route de montagne sujette à de nombreuses chutes de pierres.

Des poids lourds à longueur de journée

En attendant les 18 mois de travaux (estimés à plus de 20 millions d'euros), les habitants des Gorges de l'Arly empruntent une déviation qu'ils connaissent bien : la RD109 par Héry-Sur-Ugine. Mais ils ne sont pas les seuls, les poids lourds s'invitent sur cette route pourtant interdite aux camions de plus de 19 tonnes. Comme toutes les routes de montagne, cette route est sinueuse, "il n'y a que quatre kilomètres de déviation mais si les poids lourds se croisent, ça peut être très dangereux", explique Delphine, la propriétaire du restaurant du Pont De Flon, installé au croisement de la départementale 1212 et la déviation vers d'Héry-sur-Ugine.

"Deux ans à prendre la route d'Héry-sur-Ugine, c'est l'enfer" Michèle - habitante de Saint-Nicolas-La-Chapelle

Un poids lourd étranger hésite un temps avant de s'engager sur la RD109. Il vient de dépasser le panneau d'interdiction. © Radio France - Sarah Gilmant

Les habitants du Val d'Arly craignent que la situation s'aggrave avec l'hiver. "Déjà, il y a une semaine, deux camions sont restés en travers de la route à cause de la neige. Les habitants d'Héry ou qui travaillent sur Saint-Nicolas ou sur le Crest-Voland se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures et ne pouvaient pas rentrer chez eux. Tout ça, à cause de gens irresponsables" raconte Jean-François, un commerçant de Saint-Nicolas-La-Chapelle.

La municipalité d'Ugine prévient en amont de l'interdiction de circuler sur la RD109 pour les poids lourds © Radio France - Sarah Gilmant

Pour contrôler la route départementale 109, la ville d'Ugine compte installer des caméras de surveillance avant l'été. Le maire d'Ugine, Pierre Lombard, espère accompagner cette surveillance d'une amende bien plus lourde que celle prévue par la loi pour les camionneurs fraudeurs allant jusqu'à 1 000 euros.