En Touraine, la hausse des tarifs des péages à partir du 1er février est la plus faible depuis 10 ans

Indre-et-Loire, France

Sur les tronçons de l'A10, l'A28 et l'A85 qui traversent l'Indre-et-Loire, l'augmentation moyenne est de 0,71%, mais quand on regarde dans le détail, on constate que les tarifs des portions d'autoroutes les plus utilisées ne changent pas. C'est notamment le cas de la traversée de Tours qui reste à 90 centimes d'euros. En moyenne, 75 000 véhicules traversent la Loire par l'A10, chaque jour.

Pas de hausse non plus pour aller de Tours à Paris. de Tours au Mans ou de Tours à Vierzon. Les trajets de moins de 25 kilomètres restent tous au même prix qu'avant et sur les distances plus longues, en Touraine, on retiendra principalement l'augmentation de 30 centimes des tronçons Tours-Poitiers, sur l'A10, et Druyes-Bourges, sur l'A85.

Cette hausse moyenne de 0,71% est tout simplement la plus faible depuis 10 ans, selon Vinci Autoroutes