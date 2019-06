En Touraine, les infractions liées à l'usage du téléphone au volant ont augmenté de 15% l'an dernier

C'est une infraction de plus en plus constatée sur nos routes. En Indre-et-Loire, l'an dernier, les gendarmes ont relevé 2400 infractions pour usage du téléphone au volant. C'est 15% de plus que l'année précédente. Une vraie inquiétude pour les forces de l'ordre.

Indre-et-Loire, France

Téléphoner au volant ou pire écrire un texto tout en conduisant multiplie par trois le risque d'accident. C'est une pratique dangereuse et pourtant elle est de plus en plus répandue. Selon le tout dernier baromètre AXA, près d'un automobiliste sur deux ( 46% précisément ) avoue téléphoner au volant. C'est deux fois plus qu'il y a 15 ans.

" Sur l'année 2018, en zone gendarmerie d'Indre-et-Loire, on a relevé environ 2 400 infractions liées à l'usage du téléphone au volant ( appels, SMS, utilisations d'applications sur le smartphone...) C'est 15% de plus que l'année précédente" précise le capitaine Lebreton, commandant en second de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière.

"Cela fait partie évidemment de nos objectifs de contrôle. Certains sont dédiés à ce fléau avec l'utilisation de gendarmes en civil, à pied ou à moto, pour mieux surprendre les automobilistes en faute et les prendre en flagrant délit."

Aujourd’hui, l'usage du téléphone au volant est une contravention de 4ème classe d'un montant de 90 euros et entraîne un retrait de trois points sur le permis.

Le nombre de morts sur les routes de Touraine a été divisé par deux sur les six premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier

Depuis le début de l'année, 12 personnes ont perdu la vie sur les routes d'Indre-et-Loire. C'est deux fois moins que l'an dernier sur la même période où on avait déploré 24 victimes sur les six premiers mois de l'année.

"Ce sont des chiffres historiquement bas. Tant mieux évidemment, mais on a du mal à l'expliquer."