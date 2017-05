Encore de nouveaux travaux sur la RN 88

Du 29 mai jusqu'au 13 juillet, la Direction des Routes Centre-Est va entreprendre des travaux de réfection de chaussée sur la Route Nationale 88, à Saint-Chamond et Saint-Étienne. La RN88 sera fermée à la circulation avec sortie obligatoire au niveau de l’échangeur n°16 "Saint Chamond centre".

Et un chantier de plus sur la RN88 ! Heureusement celui-ci durera moins longtemps qu'au viaduc de la Ricamarie... La Direction Interdépartementale des Routes du Centre Est annonce des opérations de réfection sur Saint Étienne et Saint Chamond du 29 mai jusqu'au 13 juillet. Les travaux consisteront à raboter la chaussée actuelle avant la mise en œuvre de nouvelles couches d’enrobés.

Un chantier nocturne pour minimiser la gêne aux usagers

La section concernée par les travaux se situe dans le sens Saint-Chamond / Saint-Étienne à hauteur de la Montée de Maugara (entre les PR30+100 et 34+600). Afin de réduire l'impact sur les usagers, les travaux seront réalisés de nuit entre 20h30 et 6h00 du matin 29 mai au 13 juillet. Pendant l’exécution des travaux, la RN88 sera fermée à la circulation avec sortie obligatoire au niveau de l’échangeur n°16 "Saint Chamond centre". Dans le sens Saint-Chamond vers Saint-Étienne, les usagers seront invités à suivre la déviation mise en place depuis l’échangeur n° 16 jusqu’à la RD 1498 en direction de Saint-Étienne, puis vers la RD 3 pour reprendre l’A72 au niveau de l’échangeur n°14 "la Talaudière ". Les fermetures des bretelles d’accès à la RN88 en direction de Saint-Étienne venant du giratoire de Lattre de Tassigny (échangeur n°16) et de la route de la Varizelle (échangeur n°17) seront également accompagnées de la mise en place de déviations locales. Toutes ces mesures d’exploitation seront levées chaque week-end.

En cas d’intempéries ou de problème technique, ces travaux pourront toutefois être reportés les nuits du 17 au 21 juillet 2017.