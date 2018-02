L'autoroute A71 est pour l'instant fermée entre Salbris et Lamotte-Beuvron (direction Orléans) suite à un nouvel accident vers 23h30 impliquant trois poids lourds et une voiture. Un peu plus tôt, deux personnes ont été gravement blessées dans un autre accident à hauteur de Nouan-le-Fuzelier.

Lamotte-Beuvron, France

Alors que l'accident qui s'était produit au niveau de Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) venait de se terminer, un autre accident s'est produit ce mardi soir vers 23h30 sur l'A71, cette fois entre Salbris et Lamotte-Beuvron. Trois poids lourds et une voiture sont impliqués. Il n'y a pas de blessés graves mais l'autoroute a dû être fermée pour évacuer les véhicules et leurs chargements tombés sur la chaussée. Vinci Autoroutes table sur une reprise de la circulation sur ce secteur dans la matinée.

Plus tôt dans la journée, vers 18h, un premier accident avait fait deux blessés graves à hauteur de Nouan-le-Fuzelier. Un poids lourd et deux voitures s'étaient percutés dans une zone de travaux. L'A71 avait dû être là encore coupée pendant plusieurs heures entre Olivet et Lamotte-Beuvron.