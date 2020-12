Encore un véhicule d'intervention de Vinci Autoroutes percuté près de Toulouse

Dans la nuit du 7 au 8 décembre, un poids-lourd d'intervention de Vinci Autoroutes a été percuté par une voiture sur l'A64 entre Toulouse et Tarbes. Depuis le début de l'année 2020. 48 véhicules d’intervention ont été heurtés sur le réseau.

Dans la nuit de lundi à mardi, un poids lourd tractant une remorque lumineuse de grande taille, qui était en protection d’une zone de travaux, a été heurté par une voiture sur l’autoroute A64 au niveau de l’échangeur de Francazal. L’agent autoroutier n’est pas blessé mais très choqué par l’impact. Aucun blessé n’est à déplorer dans le véhicule qui est venu percuter le véhicule d’intervention "dont les dispositifs de signalisation étaient pourtant activés et très visibles".

La loi punit ceux qui approchent de trop près les personnels intervenant sur autoroute

Ces heurts de véhicules d’intervention sont selon Vinci Autoroutes "dans la grande majorité des cas la conséquence d’épisodes de somnolence ou d’un manque d’attention de la part des conducteurs" à l’origine des accidents. Ils se produisent alors que les agents routiers effectuent des interventions sur le réseau pour protéger des conducteurs en difficulté, en panne ou accidentés, contrôler les équipements ou encore procéder à des travaux.

Depuis septembre 2018, la législation relative au corridor de sécurité est en place. Le corridor de sécurité consiste en une barrière virtuelle que tout conducteur doit respecter en s’éloignant dès l’approche de personnels intervenants. Le non-respect de ce corridor est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 € et une perte de points selon l’infraction.

En 2019, 47 heurts de fourgons avaient été dénombrés sur le réseau qui compte six sociétés concessionnaires dont ASF en Occitanie et dessert 45 départements. Sur l’ensemble du réseau autoroutier français, on dénombrait en 2019, 144 heurts de fourgons.