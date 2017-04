Encore un week-end sans train en Bourgogne

De lourds travaux entamés depuis février au niveau des tunnels situés entre Dijon et Blaisy, impliquaient depuis le début du mois de mars 5 week-ends d’interruption du trafic sur la ligne Dijon Paris. Nous voici arrivés au dernier.

Ce week-end, la SNCF annonce une nouvelle coupure totale de la circulation des trains entre Dijon et Blaisy dans le cadre de ces travaux de modernisation de la voie ferrée. Elle intervient ces samedi 8 et dimanche 9 avril. Lors de ces deux jours, il faudra compter 30 heures d’interruption totale des circulations ferroviaires sur l’axe Dijon – Paris. Attention : Aucune circulation TGV et TER ne sera alors possible sur cette ligne entre samedi 9h et dimanche 16h.

La carte des travaux - sncf

Des travaux titanesques

SNCF Réseau réalise des travaux de renouvellement de la voie ferrée et d’assainissement de la plateforme entre Blaisy et Dijon. Les travaux consistent à renouveler les composants de la voie : 20 km de rails, 17 000 traverses et 25 000 tonnes de ballast. Il s’agit d’une succession de chantiers autonomes sur les 10 km de la ligne qui comptent 7 tunnels (hors tunnel de Blaisy), et 8 viaducs.

Les travaux principaux sont réalisés avec un rendement moyen de 50 mètres par jour (rendement faible en raison des difficultés d’accès, de la nature des travaux, de la présence de rails de sécurité sur les viaducs...). Ils sont réalisés de nuit et sont répartis sur 4 ans (de 2017 à 2020) à raison d’environ 10 à 15 semaines par an, y compris les travaux connexes, les travaux préparatoires et les travaux de finition. Les travaux principaux, qui ont débuté fin février 2017, concernent les 4 tunnels de Dijon.

Les différentes étapes de renouvellement des composants

• le dégarnissage : soulever la voie et extraire le ballast non récupérable,

• la substitution : remplacer les anciennes traverses par des traverses en béton, mettre en place les longs rails neufs, les fixer sur les traverses et les souder entre eux,

• le relevage : déverser du ballast pour stabiliser la voie et la positionner à la bonne hauteur,

• la libération et le nivellement complémentaire : amener le rail à une température comprise entre 20 et 32°, lui permettant de résister aux efforts de dilatation et de traction qu’il subit en permanence,

mettre à sa position définitive la voie.