Encore une matinée noire sur les routes de la métropole lilloise

Semaine décidément très difficile pour les automobilistes dans la métropole lilloise. Un camion s'est couché à 6h ce jeudi sur la Voie Rapide Urbaine de Lille, ce qui a congestionné le trafic sur toute la métropole.

On était encore ce jeudi matin à 9h à plus de 100 kilomètres de bouchons cumulés sur la métropole européenne de Lille. En cause: un camion transportant des céréales s'est couché sur la chaussée à 6h ce matin sur la Voie Rapide Urbainede Lille (RN356) dans le sens Lille vers Roubaix, au niveau de Marcq-en-Baroeul.

La route a été coupée à la circulation ce qui provoque de très gros ralentissements sur les différents axes de la métropole, surtout qu'un engin qui doit venir dégager le poids lourd arrive en convoi exceptionnel par l'A25 et le boulevard périphérique sud.

Mercredi matin déjà, une série d'accidents avaient entraîné plus de 100 kilomètres de bouchons dans la région, avec l'A25 particulièrement touchée.