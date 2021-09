Endommagée par les inondations, la ligne ferroviaire entre Nîmes et Lunel rouvre ce mardi

Soulagement pour les usagers de la SNCF. La ligne ferroviaire entre Nîmes et Lunel rouvre ce mardi 28 septembre. Elle avait été endommagée par des pluies diluviennes le 14 septembre dernier.

La fin de la galère pour les usagers de la SNCF qui se rendent tous les jours à Montpellier. La ligne ferroviaire entre Nîmes et Lunel rouvre ce mardi 28 septembre après une dizaine de jours de travaux. Elle avait été fortement endommagée par les intempéries le 14 septembre dernier. "Sur 26 kilomètres, nous avons repéré 40 impacts" souligne Emmanuèle Saura, directrice de SNCF Réseau en Occitanie.

Le remblai refait à Aigues-Vives

Parmi les chantiers, celui à hauteur du passage à niveau d'Aigues-Vives dans le Gard a été le plus important. Au total, 100 mètres de voies ont été emportés. "Il a fallu refaire le remblai et la plate-forme. Nous avons retiré la voie et nous l'avons reposée" précise Emmanuèle Saura. En tout, près de 120 personnes dont 50 agents du réseau SNCF se sont relayées sept jours sur sept, 16 heures par jour.

"Nos centres de signalisation et nos centres électriques ont également été touchés. Nous avons du tout vérifier. Un travail long et très minutieux." - Emmanuèle Saura

Jusqu'au 29 septembre, les TER ne dépasseront pas 100 km/h entre Nîmes et Lunel. Le montant des travaux n'a lui pas communiqué.