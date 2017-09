Energy Observer, navire totalement autonome en énergie, en escale à Bordeaux

L'Energy Observer, navire laboratoire propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables, est en escale au port de la Lune de Bordeaux jusqu'au 3 octobre. Un village expliquant ce projet est ouvert au public.

Le premier navire propulsé à l’hydrogène et aux énergies renouvelables, le catamaran Energy Observer est en escale au ponton d'honneur à Bordeaux jusqu'au 3 octobre. Ce bateau ne peut pas être visité, mais un village installé à proximité de la maison éco-citoyenne accompagne ce navire révolutionnaire pour expliquer son projet au public : être autonome en énergie en fonctionnant avec comme seuls carburants : le soleil, le vent et l'hydrogène issu de l'eau de mer.

Le catamaran Energy Observer (30 m de long et de 12,80 m de large) a eu une première vie avant de devenir ce bateau autonome. C'est en effet la coque d'un ancien voilier qui a plusieurs tours du monde à son actif dont le Trophée Jules Verne avec Peter Blake. Victorien Erussard et Jérôme Delafosse, 2 malouins à l'origine de ce projet, ont reconditionné ce bateau avec l'aide des architectes navals, d'ingénieurs, artisans et ouvriers répartis entre Saint-Malo, Paris, Grenoble et Chambéry pour le transformer en navire totalement autonome énergétiquement.

Soleil, vent et hydrogène comme sources d'énergie

Energy Observer est le premier navire autonome en énergie, sans émission de gaz à effet de serre ni de particules fines. Ce bateau comporte 120 m² de panneaux photovoltaïques, deux éoliennes à axe verticale et la capacité de produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer, hydrogène qui via une pile à combustible produit de l’électricité pour alimenter les moteurs du navire. C'est ainsi grâce à la mixité énergétique que ce catamaran veut prouver que la transition écologique est bien réelle et qu'elle peut se développer à plus grande échelle. En complément des différents procédés à bord pour produire l’électricité nécessaire à la propulsion de ce bateau, l'équipage a fait appel au navigateur Yves Parlier, le navigateur girondin, qui développe un système de voile qui tracte le bateau à la manière d'un kite-surf.

Energy Observer s'est lancé dans un tour du monde qui va durer 6 ans avec 101 escales dans 50 pays. Pour 2017 c'est un tour de France où après Bordeaux et Royan il va rejoindre Toulon, Marseille et Monaco. Puis 2018 sera pleinement consacré à la Méditerranée, 2019 à l'Europe du Nord, 2020 les Amériques, 2021 l'Océanie et l'Asie et enfin 2022 l"Asie et l'Afrique.

► Energy Obserber lors de sa mise à l'eau à St Malo