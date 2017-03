Enfant à vélo : le port du casque désormais obligatoire

Une nouvelle loi entre en application ce mercredi : le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans lorsqu’ils circulent à vélo. Cinq millions et demi d'enfants seraient concernés.

Le casque devient désormais obligatoire pour les jeunes cyclistes jusqu’à 12 ans. Impossible de prendre le guidon ni même de monter à vélo derrière les parents sans protection à la tête, sinon c'est l'amende : 135 euros pour l'accompagnateur, ramenés à 90 euros si vous payez tout de suite.

Le casque vissé sur la tête, une bonne habitude à prendre. A la Maison du Vélo, sur les bords du Canal du Midi, la mesure est plutôt bien accueillie par les parents. "Peut-être que certains enfants ne vont pas vouloir les mettre sur la tête parce que ce n'est pas très jolie, plaisante Marie, 29 ans, mais ça peut sauver des vies quand même, surtout quand on voit comment certaines personnes conduisent." Même si certains cyclistes, comme Jacques, 33 ans se montrent plus mesurés. "Surtout que si le casque n'est pas bien mis l'accident est vite arrivé."

Un casque oui, mais quel casque ?

Pourtant selon la Sécurité routière, le port du casque diminue le risque de blessure à la tête de 70 %. "C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de l'expliquer aux enfants, raconte Nicolas Carrier, chargé de la vélo école. "

Mais au fait, comment fait-on pour bien choisir son casque ? "Il faut déjà s'assurer qu'il soit aux normes européennes. Ensuite il faut prendre un casque adapté au périmètre crânien de l'enfant, détaille Nicolas Carrier, chargé de la vélo école. Alors autant prendre un casque avec une molette derrière qui va permettre d'ajuster au mieux. Les lanières doivent être en "V" et encadrer les oreilles avec une boucle sous le lobe de l'oreille. Puis vous passez un doigt, deux doigts maximum entre la lanière et le menton pour qu'il soit suffisamment bien serrée. Par contre dès qu'il subit un choc, il faut le changer." Pour un casque, comptez entre 10€ et 40€.

Entre 2011 et 2015, près de 450 enfants de moins de 12 ans ont été hospitalisés suite à un accident en vélo. 26 d'entre eux sont morts.