Enfants fauchés boulevard Jules-Janin : "on avait réagi avant" se défend la mairie de Saint-Étienne

Deux jours après l'accident qui a vu une voiture faucher deux enfants boulevard Jules-Janin, à Saint-Étienne, et qui émeut encore toujours les parents et les riverains, la mairie de Saint-Étienne fait le point sur les mesures de sécurisation du passage piéton incriminé. Elle reconnaît avoir été alertée à de nombreuses reprises, et défend ses positions.

Un panneau lumineux commandé depuis septembre, toujours pas arrivé

L'adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de la circulation, Claude Liogier, tient à souligner que la mairie a agi bien avant l'accident survenu mardi soir : "on avait renforcé la signalisation au mois de janvier, et depuis le mois de septembre, on a commandé un panneau lumineux pour interpeller les automobiliste." Seulement la commande accuse de gros retard de livraison ... et le panneau ne devrait pas arriver avant deux mois.

Quid des feux tricolores, ou encore des ralentisseurs réclamés par les riverains ou les parents d'élèves de l'école voisine ? "_Il n'est pas possible de mettre de dos d'âne parce que le flux est trop important. Au-delà de 3.000 véhicules par jour, la règlementation ne nous autorise pas à mettre ce type d'installation" ,_explique Claude Liogier. Le boulevard voit en effet passer plus de 10.000 voitures par jour.

Quant aux feux, la question est plus sensible. En 300 mètres, pas moins de trois feux sont installés. Impossible d'en imaginer un quatrième, défend Claude Liogier : "On va casser un peu trop la vitesse, et c'est quand même un boulevard urbain. On cherche la fluidité, donc ça va créer d'autres problèmes." In fine, l'adjoint en appelle à la responsabilité des automobilistes qui dépassent trop souvent les 50 km/h règlementaires.