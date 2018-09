Après Privas, c'est au tour de Tournon-sur-Rhône de s'offrir des bus. Il n'y en avait pas jusqu'à présent dans la quatrième ville d’Ardèche. Depuis lundi, trois bus circulent entre Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage.

Tournon-sur-Rhône, France

L'un des premiers abonnés, ce sera sans doute André, un retraité. A présent, il ira au terrain de pétanque en bus : "Aujourd’hui, on est venu en voiture. C’est la galère pour rouler parfois donc c'est bien. Pour certaine personne, ces bus vont rendre service. C’est toujours du progrès."

Eric, le chauffeur de bus. © Radio France - Victor Vasseur

Gratuit pour les moins de six ans

Le ticket coûte 80 centimes. L'abonnement est à 16 euros par mois. Éric a pris ses fonctions ce lundi. Pour le moment il n'y pas foule, mais il faut être patient assure ce chauffeur : "Il faut que l’on nous voie circuler. Petit à petit, on aura du monde. On peut facilement faire des petits trajets entre Tournon-sur-Rhône _et Tain-l’Hermitage_. C’est un réel service pour ceux qui n’ont pas de voiture ou qui sont un peu âgés. "

Cela fait neuf ans que Tournon pense à se doter d'un bus. © Radio France - Victor Vasseur

A Tournon-sur-Rhône, cela fait neuf ans que l'on travaille pour mettre en place des bus dans l'agglomération. Frédéric Sausset, le maire de Tournon-sur-Rhône et président d’Arche Agglo, en est certain : "Les bus seront fréquentés. Il faut que les mentalités changent. Il faut désengorger les deux routes, la N7 et D86."

Pour le moment, il y a 30 arrêts de bus. Le réseau devrait s'agrandir jusqu'à Larnage, Mercurol et Saint-Jean-de-Muzols dans les prochaines années.