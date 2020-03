Enfin des panneaux indiquant l'aéroport de Montpellier sur l'A9

Depuis la mise en service de l'autoroute A9 entre Baillargues et Saint-Jean- de-Védas à l'été 2017, des centaines d'automobilistes ont raté la sortie pour se rendre à l'aéroport Montpellier Méditerranée. Et pour cause, il n'y avait pas de panneaux l'indiquant aux bifurcations A9/A709 En conséquence, ils devaient faire demi tour à Lunel ou à Sète suivant leur sens de circulation au risque de rater leur avion.

"C'est une bêtise monumental il faut la corriger mais nous n'en avons pas le pouvoir" déplorait Philippe Saurel le maire de Montpellier quelques mois après la mise en service de la nouvelle autoroute. Pas plus que la direction de l'aéroport ou que le groupe Vinci qui alerte depuis 2012 et avait dans la douleur obtenu l'installation de panneaux jaunes provisoires. Avant cela de très nombreux automobilistes ont été piégés dont l'ex président de la République François Hollande contraint d'aller faire un demi tour à Lunel.

Des règles d'un autre âge

"En fait,sur les autoroutes, on ne fait pas ce que l'on veut. Des textes anciens limitent le nombre de panneaux et la mention "Aéroport" ne faisait pas partie des priorités" explique Salvador Nunez maître d'ouvrage ASF pour la côte Occitane. L'ex préfet de l'Hérault Pierre Pouessel est intervenu plusieurs fois pour défendre ce dossier auprès du ministère des transports et l'autorisation a fini par tomber à l'automne 2019. Il a encore fallu patienter quelques mois pour que les panneaux soient enfin installés. Du côté de l'aéroport on s'en réjouit à quelques semaines du coup d'envoi de "la saison des voyages".

