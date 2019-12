Enfin des passages piétons au coeur de la zone commerciale des Portes du futur à Chasseneuil-du-Poitou

Chasseneuil-du-Poitou, France

Enfin des passages piétons sur la zone commerciale des Portes du futur à Chasseneuil-du-Poitou... Une vaste zone commerciale séparée par une deux fois deux voies, la départementale 910 entre Poitiers et le Futuroscope. Tous ceux qui connaissent ce secteur, savent qu'il y a deux côtés : celui du Leroy-Merlin/Cultura, et celui du Mac-Do/Conforama. Et jusque-là, pour traverser il n'y avait rien pour les piétons ! Il fallait s'élancer au milieu du trafic en prenant garde à ne pas se faire percuter, mais depuis ce lundi 2 décembre, ils n'ont plus besoin de prendre tous ces risques : des passages piétons ont été installés de part et d'autre de l'axe principale. Si les piétons sont soulagés, les automobilistes eux dénoncent le fait que les feux aient été placés aussi près du giratoire :"ça crée des bouchons", "on ne peut pas vraiment anticiper", ronchonnent certains conducteurs.

Un projet à 190.000 euros

Ces passages piétons avec feux tricolores ont été installés aux abords immédiats du giratoire d'Aquitaine, plus connu des Poitevins sous le nom de rond-point de Leroy-Merlin. Un projet qui a pu voir le jour grâce à la collaboration de la commune de Chasseneuil, de Grand Poitiers et du département de la Vienne. Coût total : 190.000 euros ! Cela faisait quinze ans que le maire de Chasseneuil, Claude Eidelstein, réclamait la sécurisation de ces passages. Il avait régulièrement des appels d'administrés à ce sujet pour dénoncer un manque total de sécurité. Pour autant, il n'y a "jamais eu de piéton renversé à ce niveau, fort heureusement !" précise l'élu.

La vitesse abaissée à 50 kilomètres/heure

Si la commune de Chasseneuil a investi 150.000 euros pour ce dispositif piéton, Grand Poitiers a mis 40.000 euros pour les feux tricolores. Des feux pilotés à distance par le numérique. De son côté le Département a accepté d'abaisser la vitesse de 70 à 50 km/h sur toute la traversée des Portes du futur. Il a également accepté de réduire les voies rapides pour permettre une traversée en deux temps avec refuge piétons au milieu. A noter également que les quais de bus ont été aménagés, élargis, et que les abribus seront plus grands à ces endroits.