"Enfin !" : la rocade bordelaise passe à deux fois trois voies

Il manque encore la peinture pour délimiter les voies, mais après ça, les travaux de la mise à deux fois trois voies de la rocade bordelaise seront bel et bien terminés. Ce samedi 6 mai, le préfet de la Gironde, Etienne Guyot et le président de Bordeaux métropole, Alain Anziani, ont inauguré la dernière portion de route encore fermée aux automobilistes, entourés d'élus. "Enfin", commence le préfet de la Gironde, conscient que ce projet est attendu depuis longtemps. L'ouverture officielle de la rocade à trois voies se fera ce lundi matin.

La rocade est toujours fermée ce samedi entre les échangeurs 5 et 7, une partie qui dessert la commune de Bruges, dont la maire, Brigitte Terraza attend beaucoup : "Je m'en réjouis parce que Bruges a cette chance d'avoir cinq sorties sur la rocade. On a toujours eu des problèmes de flux de voitures, notamment lors des moments pendulaires", quand les automobilistes préfèrent passer par la commune que par la rocade pour éviter les bouchons. "On sait également que, à chaque fois que la mise à deux fois trois voies a été mise en service, c'est quand même 15 à 20 % de trafic automobile de moins sur les quartiers adjacents à cette rocade", explique l'édile qui attend également des effets positifs sur la commune lors des manifestations au stade Matmut Atlantique.

Moins de bouchons, mais pour combien de temps ?

Si tous espèrent que ces trois voies permettront de décongestionner la rocade, les élus sont conscients que la population de la métropole bordelaise continue d'augmenter, ce qui a des conséquences sur le trafic. Alors pour continuer le travail commencé par la mise à deux fois trois voies, "on a encore du chemin à faire, pour améliorer les mobilités douces, pour changer les comportements quotidiens, pour augmenter les transports en commun, assure le préfet de la Gironde. Il faut que le transport par la voiture soit de plus en plus collectif".