Enfin un évènement à la hauteur du MEETT : l'Intelligence Transport Systems

Jean-Claude Dardelet à gauche, Joost Vandomme, Dominique Faure et Albert Sanchez, le maire de Cugnaux, ont présenté le programme du prochain sommet ITS à Toulouse, le 9 février 2022.

Des industriels, des universitaires, des chercheurs, des institutionnels... Au total, plus de 5.000 experts de la mobilité intelligente et durable sont attendus du 30 mai au 1er juin à Toulouse, dans le MEETT, le tout nouveau parc des expositions et de conventions de la métropole.

En plus du MEETT, 10 autres sites seront accessibles pour des visites, notamment Francazal ou la plateforme logistique de Fondeyre. C'est le 14ème congrès européen de l'Intelligence Transport Systems (ITS) qui sera ainsi accueilli. C'est même un évènement labellisé "Présidence Française de l'Union Européenne".

Une opportunité que Toulouse s'est gagnée, il y a trois ans, face à de concurrents sérieux. Ce qui a convaincu le jury, selon Joost Vantomme, le directeur d'ERTICO, en charge de l'ITS, c'est d'abord les innovations, nombreuses chez nous, dans ce secteur. A ses côtés, Dominique Faure, la vice-présidente de la métropole a opiné du chef, en mentionnant les entreprises comme Easymile, Actia, Airbus, Continental ou Orange qui seront présentes : "ce sera ce que l'on fait de mieux en France en matière d'innovation pour ces mobilités de demain", a précisé Dominique Faure. "Toulouse est devenue depuis 2015 un territoire incontournable dans les transports et mobilités du futur", poursuit celle qui est chargée du développement économique et de l'aménagement des zones d'activités économiques pour la métropole.

"La deuxième raison, c'est évidemment le MEET"

Si c'est la première raison, la deuxième - et de très près - c'est justement ce centre de congrès aux immenses capacités, le MEETT. "C'est un outil qui nous met au rang de 3e ou 4e métropole de France" explique la première vice-présidente à la métropole. "Au niveau européen et sur le champ de l'innovation, ce congrès sera le premier et le seul en 2022 donc on en est extrêmement fiers".

Près de 90.000 m2 d’expositions seront mobilisés, dont des espaces intérieurs, qui permettront la tenue d'une dizaine de tables rondes, ainsi qu'extérieurs. Aerospace Valley veut par exemple proposer un espace dédié aux drones, qui pourront donc s'élancer dans le ciel.

Une année 2021 plutôt bonne pour le MEET

C'est enfin un évènement à la hauteur du parc des expositions gigantesque si près de Toulouse. Mais à en croire Jean-Claude Dardelet, le MEET n'a pas tellement pâtit d'une année 2021 aux multiple rebondissements sanitaires : "les gens viennent au MEET. Des évènements ont eu lieu. On s'est rendu compte que au pire de la crise, alors qu'on pensait avoir des annulations en masse, en fait, on n'a eu que 6% des événements commandés qui ont été annulés. Les autres ont été reportés et là, on a cet événement."

Ça fait trois ans qu'on s'y prépare, trois ans qu'on est allé le chercher. Donc, ce salon tombe bien - Jean-Claude Dardelet

Il est vice-président de la métropole toulousaine, en charge de l'attractivité et de l'international. Et ne croyez pas que c'est un évènement réservé aux spécialistes, ce sera bien ouvert au public mais un jour seulement : le mercredi 1er juin 2022.