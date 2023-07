Enfin une ligne de bus inter-plages dans les Pyrénées-Orientales !

"Cette ligne, c'est un avantage pour nos quatre communes !" explique le maire de Sainte-Marie-la-Mer, Edmond Jorda. Sa ville est reliée cet été à Canet-en-Roussillon, Torreilles et Le Barcarès par des navettes de six cars climatisés, de 59 places.

L'idée de cette nouvelle ligne inter-plages est de permettre aux 180.000 festivaliers d'accéder plus facilement aux quatre stations balnéaires et de pouvoir profiter de toutes les offres du littoral : plages, activités, animations, commerces. Ces navettes commenceront à circuler dès ce samedi, de Canet-en-Roussillon à Torreilles. Elles iront jusqu'au Barcarès à partir du lundi 17 juillet, après les festivals des Déferlantes et de l'Electrobeach.

Perpignan Méditerranée Métropole et son opérateur de transport Keolis ont lancé le projet. Jean-Charles Moriconi est le vice-président de la communauté d'agglomération : "Cette nouvelle navette s'adresse aux habitants des communes concernées, aux estivaliers, aux festivaliers, mais aussi aux saisonniers. C'était une mesure très demandée par les maires des communes."

Une demande des habitants

Cette ligne directe en bus est demandée depuis longtemps par l'Office de tourisme de Canet-en-Roussillon, explique Stéphane Loda, le maire de la commune : "On a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils sont embêtés de devoir à chaque fois passer par Perpignan pour repartir à Torreilles ou au Barcarès. Et ça y est, aujourd'hui, cette liaison directe existe et on en est très heureux !"

Avec cette navette, une nouvelle complémentarité touristique est proposée entre ces villes du littoral, continue le premier magistrat : "Nous organisons par exemple à partir de la mi-juillet le festival Sun & Sea. Les personnes qui résident sur Torreilles, Sainte-Marie et Le Barcarès pourront venir assister à ces manifestations."

Une desserte de soirée avec 28 départs journaliers

Premier départ à 18h, dernier à 0h30

Départ toutes les 30 minutes

Circulation du lundi au samedi (hors jours fériés)

Jusqu'au samedi 2 septembre prochain

Cette liaison est accessible aux conditions tarifaires habituelles de l'offre de transport régulière du réseau Sankéo. Comptez 1,30 euro pour rejoindre le Barcarès au départ de Canet-en-Roussillon, en une heure, et 2,30 euros pour un aller-retour. La desserte emprunte les arrêts existants du réseau Sankéo :