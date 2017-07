Énorme bouchon dimanche soir et lundi matin sur l'A47 au niveau de Givors

Dimanche soir et lundi matin, les automobilistes qui circulaient dans le sens Saint-Étienne Lyon sur l'A47 ont vécu des moments difficiles

Au plus fort du bouchon, dimanche soir et lundi matin, il y avait près de 10 Km de retenue entre Rive de Gier et Chasse sur Rhône.

Une dégradation imprévue de la chaussée a obligé les responsable de la DIR Centre-Est à réduire le nombre de voies sur le pont du Rhône, passage obligé pour sortir de l'A47 en direction de Lyon ou de Valence.

Le pont qui relie les deux rives a été touché de plein fouet par les intempéries de samedi et la circulation devenait dangereuse. La DIR Direction régionale des routes Centre-Est a donc pris la décision de couper l'une des 2 voies de circulation sur le pont, les explications d'Aurore BRACH, cheffe de district à la DIR.

Aurore Brach, ceffe de district à la Dir Centre-Est Copier

Depuis plusieurs semaines déjà des affaissements de chaussée étaient visibles sur le pont qui franchit le Rhône dans les deux sens de circulation.

Dans le sens Lyon Saint-Étienne, la circulation a pu être maintenue sur les deux voies, mais dans l'autre sens Saint-Étienne Lyon c’est carrément la formation d'une marche qui rendait la circulation dangereuse.

Le pont du Rhône entre Givors et Chasse sur Rhône - capture Google Maps

La DIR Centre Est a donc décidé dimanche de neutraliser le voie de droite pour éviter un accident. Le deuxième jour de chassé-croisé et les retours de week-end en provenance de Haute-Loire ont effectivement généré un bouchon monstre dimanche soir et mais également reconduit lundi matin

Les travaux d'urgence seront terminés lundi soir, mais la DIR Centre-Est va devoir couper le pont dans le sens Saint-Étienne Lyon dans la nuit de Jeudi à Vendredi entre 21 h et 6 h pour des travaux de chaussée plus conséquents. Une déviation sera mise en place par la D 342 vers Brignais et l'A450 pour rejoindre l'A7.

Pour descendre vers le sud à partir de Saint-Étienne, il parait plus judicieux d'envisager un parcours par Bourg-Argental et Annonay.