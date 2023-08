Enorme chantier mais perturbations minimes sur le réseau SNCF en Gironde à partir de ce lundi

Les trains usines permettent de retirer les anciens rails et fixer les nouveaux tout en avançant

Réaliser un énorme chantier ayant le moins d'impact possible pour l'usager : c'est le casse-tête auquel s'attaque en ce moment SNCF Réseau, qui a entamé ce lundi la rénovation du tronçon Marcheprime-Ychoux long de 77 kilomètres. Un chantier qui durera jusqu'en février 2024 et qui consiste à changer les rails les traverses, et rénover ce qui doit l'être.

ⓘ Publicité

121 millions d'euros d'investissement, 500 personnels mobilisés sur chaque étape du chantier

Un chantier préparé très en amont afin de minimiser l'impact pour les usagers explique Stuart Nield, responsable des axes Paris-bordeaux-Hendaye chez SNCF Réseaux. "Il faut savoir que pour un tel chantier, c'est 5 ans de préparation avant. Et si nous pouvons minimiser l'impact pour les usagers, c'est notamment parce que nous utilisons des trains usines." Il s'agit de machines évoluant sur les voies comme un train classique et permettant en même temps de retirer les rails existant puis d'en poser de nouveau.

Comptez 6 minutes de plus sur chaque trajet en moyenne, selon SNCF Réseau

Pas d'annulation, pas de gros bouleversements pour l'usager promet donc Stuart Nield. L'essentiel du travail se fera la nuit. Si vous vous rendez sur le site de la compagnie, les horaires tiennent d'ailleurs déjà compte de ces temps de trajets un peu allongés.