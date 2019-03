Énorme pagaille en gare Nîmes, plus aucun train entre Nîmes et Lunel

Nîmes, France

Il faudra encore du temps pour que le trafic des trains revienne à la normale entre Nîmes et Montpellier ce mercredi. Un convoi de travaux chantier est tombé en panne sur un chantier de modernisation d’aiguillage à Saint-Césaire, aux portes de Nîmes.

Beaucoup de retard et des trains supprimés

Conséquences : les circulations ferroviaires sont interrompues entre Nîmes et Lunel jusqu’au milieu de la matinée. Les trains TGV et Intercités sont déviés par la nouvelle ligne de contournement de Nîmes et Montpellier. Les clients TER sont autorisés à emprunter ces TGV. Plus d’information en gare, sur l’appli SNCF ou sur ter.sncf.com.