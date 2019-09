Enquête de circulation sur les habitudes des poids lourds dans la traversée d'Avignon en prévision de la LEO

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement étudie le trafic en prévision de la création définitive de la future liaison Est Ouest qui permettra de relier les autoroutes A7 et A9 en contournant Avignon avec franchissement de la Durance et du Rhône.

Avignon, France

Le contournement d’Avignon, ce sera surtout délester la rocade des camions, un axe traversant qui enregistre aujourd'hui 40 000 véhicules par jour ! Depuis la semaine dernière les chauffeurs routiers ont été interrogés aux péages Avignon nord et sud ou encore sur la nationale 7. Du 10 au 18 septembre, épaulée par la police nationale ou la gendarmerie , le sondage a été réalisé par une équipe d’enquêteurs de la société lyonnaise Alyce, mandatée par la Dreal, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Ces enquêteurs ont fait stopper et brièvement répondre les chauffeurs routiers sur leur provenance et leur destination, si leur camion est vide ou non et enfin leur taux d’émission de CO2. Une enquête visant à actualiser l’étude des flux de transit et d’échange de l’agglomération avignonnaise et en particulier les trajets des poids lourds.

Prochain chantier dans le cadre de la tranche 2 de la Léo le prolongement du premier tronçon en service depuis 2010 entre le rond-point de Rognonas et le carrefour de l’Amandier à Avignon