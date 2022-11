ENQUETE - Projet de RER à Strasbourg : le risque d'un faux départ

Et si le REME était victime d'un faux départ ? Le REME, c'est le futur réseau express métropolitain, le RER strasbourgeois . A partir du 11 décembre, la capitale alsacienne devrait devenir la deuxième ville de France à posséder un RER , après Paris. La promesse est alléchante : un train toutes les demi-heures au moins, assuré sur toutes les lignes, de 5h à 22h. Et même toutes les 15 minutes aux heures de pointe dans les 13 gares situées dans et autour de l'Eurométropole. : +137% de trains à Vendenheim, +209% à Graffenstaden, + 60% à Haguenau.

Le déploiement se fera en plusieurs étapes. Plus de 800 trains supplémentaires par semaine dès le 11 décembre. Plus de 1.060 par semaine à l'été 2023. Avec notamment une forte accélération sur le nombre de TER le week-end (doublement de l'offre le dimanche).

Le projet est porté par l'Eurométropole de Strasbourg et par la région Grand Est, qui le financent à hauteur de 14.5 millions d'euros. Il fait évidemment envie. Sauf que derrière les belles promesses, il y a un gros risque de faux départ.

D'abord, parce que la SNCF a d'abord du mal à trouver des conducteurs. Dix-huit ont été embauchés, seize viendront d'autres régions, six retraités reviendront.

"Si on prend le problème d'effectifs, le compte n'y est pas" - Sud Rail

Mais c'est seulement environ un tiers des besoins. Car 70 autres conducteurs doivent encore être recrutés et formés l'an prochain. "Si on prend le problème d'effectifs, le compte n'y est pas. On a une augmentation de 130 trains par jour à effectif quasiment constant. Tout cela mis bout à bout, on peut dire que l'on ne pourra pas le faire" explique Alexandre Welsch, secrétaire régional Alsace du syndicat Sud Rail.

Même situation sur les matériels. "Les pièces n'arrivent pas, le Covid n'a pas aidé. On n'arrive pas à faire rentrer les rames à temps et on n'arrive pas à les réparer" explique le délégué syndical. Il manquerait en effet entre 20 et 25 agents au moins au technicentre. Et une partie de ceux qui y travaillent vont devoir passer aux 3×8 les week-end.

Pour tenir ses engagements, la SNCF veut en effet augmenter les cadences des conducteurs, leur productivité. Et demander aussi plus de présence aux salariés du technicentre, en échange d'un peu plus d'argent.

Bref, une charge de travail accrue. "Le sujet, ce n'est même plus l'argent" s'agace Régis Hoffmann, secrétaire général de la CFDT cheminots dans le Grand Est. Le responsable syndical évoque des cheminots déjà à bout de force.

"Nous avons interpellé la direction pour lui signifier l'impossibilité tant matérielle qu'humaine de réaliser ce grand projet qu'est le REME. Il manque des effectifs à la maintenance, à la conduite, au contrôle. Tous les métiers sont en manque de ressources et ne suffiront pas à lancer le projet" estime le représentant de la CFDT cheminot, syndicat ultra majoritaire au technicentre.

Une grève dure en vue

Alors les syndicats promettent, si rien ne change, une démonstration de force en décembre. "Une grève dure" jure Sud Rail. Même la CFDT, habituellement modérée, évoque une mobilisation forte. "En l'état actuel, nous appellerons à une grève au mois de décembre, une grève dure qui entraînera sans doute de nombreuses suppressions de trains" dit Régis Hoffmann.

La SNCF met donc en catastrophe des primes sur la table : 1.000 euros pour 4 mois pour ceux qui s'engageraient dans le projet, c'est la dernière proposition lancée lors d'une réunion la semaine dernière.

"Ce sera le premier REME en dehors de Paris. Toutes les autres agglomérations vont nous regarder" - Alain Jund, le vice-président de l'Eurométropole

Les élus, eux, veulent sauver le REME et mettent la pression sur la SNCF. "Honnêtement, à un moment où l'on finance un surcroît d'offre et où on met les moyens sur la table, on a tous le devoir collectif de réussir cela. Sinon cela voudra dire que l'entreprise SNCF n'arrive pas à évoluer et qu'elle est restée calée sur des fonctionnements d'autrefois. je ne crois pas que cela soit le cas. Mais on en aura la démonstration, j'espère, le 11 décembre" lâche David Valence, président de la commission transports à la région Grand Est.

Même méthode Coué, et même pression sur la SNCF de la part de l'Eurométropole. "C'est l'occasion, au-delà de ce que cela va faire pour les usagers, de donner un signal. Ce sera le premier REME en dehors de Paris. Toutes les autres agglomérations vont nous regarder. La SNCF ne peut pas ne pas être au rendez vous. Le challenge est relevable. La SNCF se mobilise a priori. Je pense que la réussite sera au bout, même s'il faut forcer un peu le destin" estime Alain Jund, le vice-président de l'Eurométropole en charge des mobilités.

Les usagers redoutent que les autres lignes TER soient sacrifiées

Et même si le RER strasbourgeois démarrait bien le 11 décembre, les associations d'usagers craignent que cela se fasse au détriment des autres lignes TER du Bas Rhin.

"Pour nous c'est un excellent projet, mais qui se fait dans un contexte qui n'est pas bon. Depuis un an, les usagers sont victimes de réduction de l'offre, de trains supprimés. Et l'on craint que les motifs de ces suppressions étant les manques de personnel et les manques de matériels, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que les 800 trains en plus prévus en plus chaque semaine, la SNCF ne puisse pas les assurer" estime le président régional de la FNAUT, la fédération nationale des associations d'usagers des transports.

François Giordani ajoute : "On craint la catastrophe le 12 décembre, soit pour les usagers du REME, soit par capillarité pour les autres. On va vouloir montrer que le REME marche bien et l'on va sacrifier d'autres dessertes ailleurs en Alsace ou même en Lorraine".

La direction de la SNCF, sollicitée, n'a pas souhaité répondre à nos questions et nous a renvoyé vers la région Grand Est et l'Eurométropole de Strasbourg. A noter que le REME, le RER Strasbourgeois ne concernera pas les lignes vers Lauterbourg et Offenbourg.