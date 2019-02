ENQUETE / Quel bilan pour le 80 km/h dans la Vienne ?

Poitiers, France

Premier enseignement : sur le second semestre 2018, le nombre d'accidents corporels a chuté significativement. 137 contre 178 un an plus tôt sur la même période. C'est une baisse de 24%. Diminution également du nombre de blessés (-23%). En revanche, de juillet à décembre, le nombre de tués augmente. On dénombre dix morts sur la période contre sept un an plus tôt. Le nombre de blessés hospitalisés est aussi en hausse.

Quels sont les axes les plus accidentogènes ?

Les trois nationales (147, 149 et RN10) sont relativement épargnées. La majeure partie des collisions se produisent hors agglo en zone gendarmerie sur les départementales. Il y a eu 72 accidents sur ces routes après la mise en place du 80 km/h contre 49 au premier semestre 2018. Sur les 19 tués recensés en 2018 dans la Vienne - plus faible total des dix dernières années - 11 sont morts sur ces départementales.

Dans combien d'accidents la vitesse est-elle en cause ?

Difficile à dire. La vitesse est bien souvent un facteur parmi d'autres. "Mais un facteur aggravant" reconnaît le colonel Nicolas Belain, chef du service opération de la gendarmerie de la Vienne. Qui précise : "le délai scientifique pour évaluer une telle mesure est de cinq ans. Aujourd'hui, c'est un peu tôt".

Va-t-on vers plus de souplesse sur les 80 km/h ?

Le président Emmanuel Macron et certains ministres estiment désormais que consulter les élus locaux sur la question, "c'est du bon sens". Alain Fouché, sénateur de la Vienne, réclame des tables rondes pour envisager des aménagements au cas par cas. "Avec la préfète, le Département et les maires autour de la table". Un avis partagé par Gilbert Beaujaneau, maire de Nieul l'Espoir et vice-président en charge des routes au département de la Vienne. Qui cite notamment la route Poitiers-Gençay ou la route Poitiers-Loudun parmi les axes qu'ils seraient souhaitables de repasser à 90 km/h.