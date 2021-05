Entre Cherbourg et Paris, de gros retards de trains après une panne en gare d'Evreux

Des perturbations ce mardi 11 mai sur la circulation des trains entre Cherbourg et Paris. Il y a une panne d’électricité en gare d'Evreux et des bus de substitution sont mis en place vers Mantes. A la clé, des retards d'une heure et demi à l'arrivée à Saint-Lazare