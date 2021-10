Entre Gidy et Artenay, des collégiens forcés de s'asseoir par terre par manque de place dans leur bus scolaire

Photos à l'appui, Emma, 14 ans, signale à sa mère que son bus scolaire est régulièrement plein. Pendant quinze minutes de trajet, entre Gidy et Artenay dans le Loiret, elle et ses camarades n'ont parfois plus de place assise et doivent trouver une place à même le sol, sans ceinture de sécurité. Cette situation se produit généralement une fois par semaine, souvent le vendredi matin, sur cette ligne 105.

Ce vendredi, la collégienne a même refusé de monter dans son bus. "Le conducteur a contacté son employeur, qui a répondu que ma fille pouvait exceptionnellement rester debout pendant le trajet", raconte Carole, sa mère. "Elle a refusé. Ce jour-là, elle n'a pas été au collège. Il n'y a pas d'autres bus et moi je ne pouvais pas l'emmener jusqu'à Artenay ce jour-là."

Manque de sécurité

"Dans un car, on sait qu'on doit tous être attachés et là on sait que les enfants qui sont dans le couloir ou sur les marches n'ont pas de ceinture", explique Carole. "Pour eux, ça devient dangereux. Il suffit que le bus pile à cause d'un animal ou d'une voiture, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer."

D'autant plus que sur ce trajet, le bus scolaire passe notamment sur des routes de campagnes où les traversées d'animaux ne sont pas rares, particulièrement à une heure matinale. "Le temps du trajet on espère juste que nos enfants soient en toute sécurité", ajoute-t-elle.

A bord de son bus scolaire, Emma n'a parfois plus de place assise. Elle passe alors les quinze minutes de trajet assise par terre avec d'autres collégiens, comme le montrent ses photos. - DR

"Ils attendent qu'il y ait un accident ou que quelque chose de grave arrive ?", s'interroge cette habitante de Gidy qui multiplie les signalements. "L'année dernière déjà, on a fait remonter plusieurs fois le fait qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, dès la rentrée scolaire quasiment", explique-t-elle. "Rien ne change."

Sans réponse du réseau de transports Rémi, qui gère cette ligne de bus, Carole s'est tournée vers la mairie de Gidy, "qui a été très réactive : elle a appelé Rémi, impossible de les joindre, le collège, les gendarmes et le conseil départemental". Ce mardi, elle n'avait encore aucune nouvelle de leur part.

La réponse de la Région

Contactée par France Bleu Orléans, le conseil régional, en charge des transports, explique que les collégiens de Gidy sont répartis sur deux lignes différentes : la 105, qu'emprunte Emma, et la 103. Le but étant de prévoir le bon nombre d'élèves par bus pour éviter les surcharges. "Néanmoins, comme la ligne 105 part 12 minutes plus tard le matin, les familles ne respectent pas toujours l’affectation et le nombre d’enfants empruntant la ligne 105 est supérieur aux inscrits tandis que l’inverse se produit sur la ligne 103."

Carole, elle, affirme que la situation est la même sur cette ligne : "quand ce n'est pas la 105 qui est bondée, c'est la 103". Elle et d'autres parents d'élèves de son quartier espèrent alors que la région et le transporteur Rémi prendront des mesures pour limiter ces surcharges. "Un bus plus grand ou un bus qui roulent l'un derrière l'autre", suggère-t-elle. La Région, elle, indique que "les familles vont être informées que leur enfant est inscrit sur une ligne et qu’il n’est pas possible, par confort, de se reporter sur une autre ligne".