Entre "la grève du train" et "l'essence chère", les autocars privés font le plein dans le Poitou

Un mouvement social à la SNCF, des prix à la pompe toujours au plus haut... Les planètes se sont alignées et revoilà les usagers qui plébiscitent à nouveau les voyages en car cet été. Une aubaine pour les autocaristes low cost privés comme Blablacar ou Flixbus, les fameux cars "Macron" qui, après deux années difficiles, retrouvent des couleurs. A la gare routière de Poitiers, force est de constater que les bus longue distance sont plein, à l'image du Poitiers-Paris de 14h30.

René, 52 ans, part en vacances. Il n'a pas hésité longtemps pour choisir son moyen de locomotion. "Le service SNCF est de plus en plus détérioré avec des prix exorbitants. Là, mon billet aller-retour pris quasiment au dernier moment m'a coûté 36 euros. Si vous me trouvez ça pour un train, on peut en discuter..." Même son de cloche pour Lola, 22 ans, qui a laissé sa voiture au garage pour ses congés. "Quand on voit le prix du plein, le choix est vite fait. Le car, oui, ça rajoute certes du temps de trajet mais personnellement, je ne suis pas pressée. Et puis les bus sont confortables, on a des prises pour les portables, franchement ça vaut le train".

Un engouement pour le bus

Charles Billiard est le porte-parole de Flixbus France. Il confirme cet engouement pour ce mode de transports chez nous sur ce début d'été. "Que ce soit Poitiers ou Niort, on constate une hausse de l'activité très, très forte, 40% sur le mois de juillet par rapport à juin qui était déjà très bon pour nous. On va certainement dépassé les chiffres de 2019. Il y a clairement le triple effet du carburant, de l'inflation et le rattrapage des deux derniers étés qui ont été plus compliqués pour partir".

Louis Sachot est le directeur du réseau bus de Blablacar. Il constate également cette tendance : "Nous avons déployé depuis le mois dernier un réseau 20% plus grand que celui de 2019 et on a déjà des courbes de réservations qui sont très avance par rapport aux années précédentes. La grève à la SNCF joue, c'est certain. L'avant-veille du mouvement, on a observé un bond de 65% par rapport à la semaine précédente".