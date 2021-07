Entre Nantes et Troyes, des pales d'éoliennes de 74 mètres de long sur les routes cet été

Tout a été calibré, au centimètre près. Le parc éolien, dit "du village de Richebourg", à cheval sur trois communes de l'Aube près de Troyes, doit entrer en service dans les prochains mois. Avant ça, les quelque 26 mâts installés doivent être dotés de leurs pales "parmi les plus grandes et les plus performantes" au monde. Elles arriveront par bateaux, à Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique, puis seront acheminées par la route grâce à une quinzaine de convois exceptionnels prévus du 5 juillet au soir, jusqu'au matin du 26 août .

à lire aussi Les premières pales d'éoliennes sont arrivées sur le port de Saint-Nazaire

Des camions longs de près de 80 mètres et des convois très sécurisés

Avant d'être livrées dans les communes de Salon, Semoine et Villiers-Herbisse, dans l'Aube, les pales de 74 mètres chacune devront parcourir plus de 560 kilomètres, solidement fixées sur des camions prévus à cet effet. D'une longueur de 79 mètres, ces poids-lourds chargeront leur marchandise au pied des bateaux avant d'emprunter les routes nationales jusqu'à Nantes. Les 12 convois qui se dérouleront tous en soirée et en pleine nuit seront étroitement surveillés pendant leur périple, sur l'autoroute A11 et sur la Nationale 104.

Ces opérations sont coordonnées par une quinzaine d'encadrants de l'entreprise Vinci, gestionnaire de l'autoroute, et surveillées par une escorte privée "composée de trois agents routiers et d'un agent maitrise terrain", explique Vinci. Le géant français assure que ces convois exceptionnels auront un faible impact sur le trafic tout en indiquant que de "très légers ralentissements" pourront avoir lieu au niveau de la bretelle qui fait la jonction entre l'A10 et la Nationale 104.