Entre Tende et l'Italie : la route des 46 lacets va ouvrir le 30 juin mais pour un usage limité

C'est la seule route, le seul lien possible entre la Haute vallée de la Roya en France et ceux de celle de Vermenagna en Italie. L'accès sera limité aux habitants des vallées, aux travailleurs frontaliers et aux touristes qui disposent de réservations dans les hôtels et refuges du secteur.

route des 46 lacets vers le col de Tende © Maxppp - Sebastien Botella Il faudra montrer "patte blanche" pour emprunter en voiture cet été la route légendaire des 46 lacets qui permet de relier Tende, La Brigue en France à Limone Piemonte en Italie par le col de Tende. Les préfectures de Cueno et des Alpes Maritimes ont passé un accord avec l'Agence nationale autonome des routes en Italie pour une ouverture partielle de la route des "46 lacets" la RD 6204a pour la période estivale à partir du vendredi 30 juin 6h00. La route sera accessible de 6H00 à 6H15 depuis Limone et de 7H à 7H15 depuis Tende. Et le soir de 19H à 19H15 depuis Limone et de 20H à 20H15 depuis Tende. Pour emprunter cette route il faut être muni d'une autorisation délivrée par les communes de Tende, La Brigue et Limone. Ou prouver des réservations dans les hôtels, refuges et les établissements de Castérino. Les listes seront fournies à la police et à la gendarmerie. L'accès reste interdit aux poids lourds, camionnette, camping-cars, bus et caravanes.