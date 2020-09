Entre Tulle et Égletons, on fait du neuf avec du vieux sur l'autoroute A89

Si vous avez pris l'autoroute A 89 entre Tulle et Égletons ces derniers jours vous avez roulé sur un enrobé tout neuf. Depuis la mi-août et jusqu'au 15 octobre, Vinci change le revêtement de cette portion de 20 kilomètres. Mais en fait, on ne va pas pour autant rouler sur du bitume vraiment neuf. C'est une technique développée par Eurovia qui réalise les travaux pour Vinci et c'est une première en Limousin : l'enrobé abîmé qui est enlevé est totalement recyclé et réincorporé dans celui qui est reposé.

100 % de la couche de roulement qui est enlevée est réutilisée précisent Mickaël Carrer et Kévin Martin © Radio France - Philippe Graziani

La machine la plus puissante d'Europe

Tout commence sur l'autoroute elle-même. Le revêtement abîmé est raboté sur une épaisseur de 7 centimètres. "C'est la couche de roulement, celle qui est en contact avec les pneus des usagers" précise Kévin Martin, chef de projet de Vinci Autoroutes. "La partie usée ne fait que trois ou quatre millimètres" ajoute Mickaël Carrer, chef de chantier d'Eurovia. Il y a donc la majeure partie de cette couche qui est encore en parfait état. D'où l'idée de la réutiliser. Pour cela il faut une usine de production d'enrobé puissante. Le chantier dispose de la plus puissante d'Europe. La couche de roulement rabotée est donc broyée et incorporée dans un immense tambour à des matériaux neufs.

C'est dans ce gigantesque tambour que le vieil enrobé est incorporé et amalgamé à des matériaux neufs. © Radio France - Philippe Graziani

Un déchet devenu utile

Au final, un tiers du revêtement qui est reposé sur l'autoroute provient de l'ancien, soit 30.000 des 90.000 tonnes nécessaires pour rénover la vingtaine de kilomètres de la portion. Un avantage écologique puisque ce qui était autrefois un déchet, la couche d'enrobé rabotée, est revalorisée. Il y a d'ailleurs sur ce chantier deux autres innovations écologiques. L'usine de production d'enrobé utilise un biocarburant à base de résine de pins des Landes et l'enrobé n'est chauffé qu'à 150 degrés pour être posé au lieu de 180 autrefois, tout cela sans aucun changement pour l'usager. "Il ne se rendra compte de rien" précise Kévin Martin. "Ce n'est pas parce qu'on va faire avec moins de matières premières neuves qu'on est de moins bonne qualité, souligne Mickaël Carrer. Au contraire"