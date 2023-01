Entrée en vigueur de la ZFE, les véhicules Crit'Air 5 interdits dans 11 communes autour de Montpellier

A compter de ce premier janvier, les voitures Crit'air 5 n'ont plus le droit de circuler dans une partie de la métropole de Montpellier, cela concerne les voitures les plus polluantes. Après l'obligation d'apposer la vignette Crit'air depuis juillet dernier, nous entrons maintenant dans l'application concrète de la ZFE, la zone à faibles émissions.

ⓘ Publicité

Ce sont les voitures les plus anciennes qui sont interdites de circulation, c'est à dire les véhicules essence immatriculés avant 1997, qui ont plus de 25 ans et les voitures diesel immatriculés avant 2001 qui ont plus de 22 ans. Pour l'instant les motos ne sont pas concernées.

Cette interdiction concerne 11 communes : Montpellier, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montpellier, Pérols, Saint Jean de Védas, Villeneuve-lès-Maguelone.

Mais pas de panique nous sommes toujours en phase pédagogique jusqu'au 31 juillet, autrement dit aucune verbalisation n'est prévue pour ces 7 premiers mois, c'est l'Etat qui sera chargé à terme des contrôles et des PV.

Rappelons que cette Zone à Faibles Emissions sera étalée dans le temps. En 2024, ce sont les véhicule Crit'air 4 qui seront interdits, puis en 2025, les Crit'air 3. La zone sera élargie à l'ensemble des 31 communes de la Métropole en 2026

Enfin au 1er janvier 2028, seuls les véhicules électriques et les véhicules essence récents pourront circuler.

À terme, en cas de non-respect des restrictions de circulation, le conducteur d’un véhicule léger ou d’un deux-roues motorisé en infraction risque une amende forfaitaire de 68 € . Cette amende peut monter jusqu’à 135€ pour le conducteur d’un poids lourd, d’un bus ou d’un autocar.

Calendrier de mise en place de la ZFE dans la Métropole de Montpellier - Métropole de Montpellier

Si vous ne vous êtes pas encore procuré votre vignette Crit'Air, il est encore temps de le faire sur le site officiel du gouvernement Attention aux sites frauduleux.

**** Son prix est de 3,11 € + 0,59 € d’affranchissement (soit 3,70 € par véhicule).*

À lire aussi Dans la Métropole de Rouen, les véhicules les plus polluants chassés du centre d'ici 2023