Environ 300 motards en colère manifestent entre Augny et Metz contre le contrôle technique des deux-roues

Pour ces quelque 300 motards qui ont manifesté entre Augny et Metz, ce n'est pas une question de sécurité : "c'est juste pécuniaire, ils veulent notre argent". Selon Bruno, motard depuis 1981, "on est à deux-roues, on est vulnérables, donc nos motos sont parfaitement entretenues, c'est une question de survie".

Même constat pour Manuel, motard depuis quatre ans : "J'emmène mes enfants avec moi, donc c'est après chaque trajet que je vérifie ma moto, pas besoin de contrôle technique tous les deux ans, ça, c'est juste pour nous prendre 70 euros". Si le tarif exact n'est pas encore connu, le contrôle technique des deux-roues devrait coûter entre 50 et 70 euros.

Le gouvernement y avait renoncé, mais il a été réinstauré par le conseil d'État le mois dernier.