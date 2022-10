Environ 500 personnes se sont rassemblées à Langon contre le projet de LGV dans le Sud-Ouest

"Non, non, non à la LGV ! Oui, oui, oui aux trains du quotidien" scandent les manifestants et les élus qui se sont retrouvés ce samedi matin à Langon pour dénoncer le projet de Ligne à Grande Vitesse entre Bordeaux et Toulouse, et Bordeaux et Dax. Ils étaient environ 500 à marcher entre la gare de Langon et la sous-préfecture. Les élus portaient tous leur écharpe tricolore, tandis que les autres brandissaient leurs pancartes avec les lettres "LGV" barrées de rouge. Parmi les personnalités présentes, il y avait Jean-Luc Gleyze, le président du département de la Gironde, mais aussi des députés girondins comme Sophie Mette (Renaissance), ou encore Loïc Prud'homme (LFI).

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic n'était pas présent, mais a transmis une lettre de soutien dans laquelle il s'interroge : "Comment pourrions-nous accepter la gabegie énergétique d'un train circulant à 320 km/h qui consomme 4 fois plus d'électricité qu'un train circulant à 160 km/h, au moment où on nous exhorte à économiser l'énergie électrique ?" Un argument repris par les associations présentes et leurs militants, comme Trans'Cub qui estime que "le meilleur choix pour le XXIe sicle, c'est aujourd'hui la ligne existante et l'abandon de la LGV".