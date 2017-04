Environ quatre mois de travaux sur l'A47 à partir de ce lundi

Ces travaux qui visent notamment à agrandir la bande d'arrêt d'urgence sur l'A47 ont commencé l'an dernier. Cette fois, c'est le secteur de Rive de Gier et de la Grand Croix qui sera perturbé.

Il va y avoir du mouvement sur l'A 47 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'été prochain. Il s'agit de travaux de minéralisation du terre plein central. Ils avaient été entamés sur d'autre parcelles de l'A47 en 2016. Cette fois, ce sera entre la madeleine et le tunnel de Rive de Gier et entre le virage de Corbeyre et la Grand Croix.

La journée, deux voies seront conservées mais elles seront réduites et il ne faudra donc pas excéder les 70 kilomètres heures. La nuit, il n'y aura plus qu'une seule voie pour circuler. Occasionnellement, il y aura également des fermetures totales certaines nuits. Par exemple à partir de ce lundi et jusqu'à vendredi dans le sens Lyon - Saint-Étienne.

L'A47 a été construite il y a un peu moins de 50 ans. Il faut donc rénover et agrandir notamment la bande d’arrêt d'urgence. Nicolas Cossoul est le chef de projet, la minéralisation du terre plein central a plusieurs avantages : "cela permet de ne plus avoir à entretenir les végétaux du terre plein central et en plus d'améliorer la sécurité en remplaçant les glissières vieillissantes par des neuves en béton. On en profite aussi pour réduire la largeur du terre plein pour agrandir la bande d'arrêt d'urgence, ce qui permet d'améliorer les conditions d'intervention des équipes de sécurité en cas d'accident".

À noter également qu'il faudra bien respecter les limitations de vitesse temporaires en passant sur cette parcelle puisqu'un radar automatique va être installé dans les deux sens.